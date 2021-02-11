 

“Слуга народа” выдвинет кандидатом на довыборах в Раду Вирастюка – источники

11.02.2021, 0:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Партия “Слуга народа” намерена выдвинуть спортсмена Василия Вирастюка в качестве кандидатом в народные депутаты в округе №87 в городе Надворная Ивано-Франковской области. Об этом 10 февраля сообщил LB.ua ссылаясь на источники.

Кандидатуру Вирастюка утвердят во время съезда партии 11 февраля, говорится в сообщении.

На этом округе также будут баллотироваться от партии “Европейская солидарность” – волонтер Маруся Звиробий, За майбутнє” – бывший директор курорта “Буковель” Александр Шевченко  и представитель “Свободы” бывший народный депутат, экс-заместитель председателя Рады – Руслан Кошулинский.

ЦИК назначил промежуточные выборы в Верховную Раду в округе №87 на 28 марта 2021 года. Выборы назначены в связи с тем, что избранный в этом округе нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович подал заявление о сложении мандата. Он выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области. 17 ноября Верховная Рада проголосовала за постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Андрийовича.

Вирастюк является рекордсменом “Книги рекордов Украины”. В июне 2020 года спортсмен перенес операцию – ему провели протезирование шаровой опоры на правой ноге. 24 августа, в день 29-й годовщины независимости Украины, Вирастюк получил звание заслуженного работника физической культуры и спорта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / В России активист задел полицейского украинским флагом. Возбудили уголовное дело

27.07 / Волкер назвал Путина “слабым политическим лидером”

17.08 / Киноактера Сынгаевского приговорили за хищения со счетов умерших

23.12 / Захватившего заложников в отделении “Укрпошти” в Харькове Безуха приговорили к 10 годам тюрьмы

02.11 / Subaru представит в РФ новый кроссовер Forester Sport

10.10 / Вода поможет снизить вязкость труднодобываемой нефти

10.12 / Украинская певица решила направить россиян «на путь истинный»

30.07 / Московская биржа открылась снижением

03.07 / За сутки в США выявлено 50 тыс. новых случаев COVID-19

28.07 / В Минздраве дали советы по укреплению здоровья

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска