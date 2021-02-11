“Слуга народа” выдвинет кандидатом на довыборах в Раду Вирастюка – источники

11.02.2021, 0:02, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Партия “Слуга народа” намерена выдвинуть спортсмена Василия Вирастюка в качестве кандидатом в народные депутаты в округе №87 в городе Надворная Ивано-Франковской области. Об этом 10 февраля сообщил LB.ua ссылаясь на источники.

Кандидатуру Вирастюка утвердят во время съезда партии 11 февраля, говорится в сообщении.

На этом округе также будут баллотироваться от партии “Европейская солидарность” – волонтер Маруся Звиробий, “За майбутнє” – бывший директор курорта “Буковель” Александр Шевченко и представитель “Свободы” бывший народный депутат, экс-заместитель председателя Рады – Руслан Кошулинский.

ЦИК назначил промежуточные выборы в Верховную Раду в округе №87 на 28 марта 2021 года. Выборы назначены в связи с тем, что избранный в этом округе нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович подал заявление о сложении мандата. Он выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области. 17 ноября Верховная Рада проголосовала за постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Андрийовича.

Вирастюк является рекордсменом “Книги рекордов Украины”. В июне 2020 года спортсмен перенес операцию – ему провели протезирование шаровой опоры на правой ноге. 24 августа, в день 29-й годовщины независимости Украины, Вирастюк получил звание заслуженного работника физической культуры и спорта.

—