Харьковская полиция подозревает в сутенерстве членов правозащитной организации

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11.02.2021, 0:02, Новости дня
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В Харькове разоблачили преступную группировку из шести человек, которая занималась сутенерством, все они являются членами общественной организации “Международный комитет защиты прав человека”. Об этом сообщила пресс-службы Национальной полиции Украины.

Злоумышленники действовали в Московском районе Харькова. Правоохранители установили, что организовал незаконную деятельность 29-летний харьковчанин. Его 28-летний соучастник обеспечивал защиту женщин от полиции. Четверо других мужчин работали посменно, они организовывали поездки женщин к клиентам. Также полицейские установили 12 женщин, которые занимались проституцией.

“Следователи провели обыски по местам проживания и в транспортных средствах фигурантов. Во время обысков изъяты деньги, полученные от преступной деятельности, банковские карты, мобильные телефоны, газовый баллончик, травматические пистолеты с резиновыми пулями, документы, личные записи”, – отметили в полиции.

Участники преступной группы были задержаны в январе. Им сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Пяти фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще одному – круглосуточный домашний арест.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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