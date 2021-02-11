Байден обещал без колебаний применять силу для защиты интересов США

11.02.2021, 0:00, Новости дня

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Президент США Джо Байден заверил, что не собирается колебаться при использовании силы для защиты американских интересов по всему миру.

Он сообщил об этом во время посещения Пентагона. По его словам, «центральная и неотъемлемая миссия» военного ведомства «заключается в том, чтобы сдерживать агрессию со стороны врагов» США и, «если потребуется, вести боевые действия и побеждать в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности». Однако «сила должна быть крайней мерой, а не первой», передает ТАСС.

Как сообщил Байден, он «знает, что такое быть верховным главнокомандующим». По его словам, «это невероятная ответственность», к которой он «никогда не будет относиться с легкостью». Байден намерен работать с Пентагоном, «с лидерами по всему миру над тем, чтобы ответственно положить конец войнам, которые тянулись слишком долго, продолжая при этом обеспечивать, чтобы террористические угрозы не могли подвергать риску безопасность американцев».

Байден также сообщил о создании новой рабочей группы Пентагона, которая будет разрабатывать «общеправительственный подход» к Китаю вкупе с консенсусом партий в США и согласованием позиций с американскими союзниками. В ближайшие месяцы от нее ждут рекомендаций по ключевым приоритетам в отношении Китая. Байден сказал, что США «нужно отвечать на растущие вызовы со стороны Китая», передает РИА «Новости».

Как отметил глава государства, министр обороны США Ллойд Остин организовал группу, чтобы изучить американскую «стратегию, оперативные концепции, технологии и развертывание войск, и многое другое». «Рабочая группа будет работать быстро», – сообщил Байден.

Напомним, предшественника Байдена на посту президента США – Дональда Трампа – номинировали на Нобелевскую премию мира. Как отметил сделавший это депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон, Трамп – первый американский лидер за 30 лет, который во время президентства не начал ни одной войны.