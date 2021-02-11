 

Литва пригрозила лишить эфира российский телеканал «РТР-Планета»

11.02.2021, 0:00, Новости дня
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Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению обвинила российский телеканал «РТР-Планета» в дезинформации и пригрозила лишить эфира.

Утверждается, что в передачах канала якобы «установлены нарушения закона» Литвы «об общественной информации, разжигалась ненависть и распространялась дезинформация». Претензии возникли к сюжету программы «Вести» от 13 января о январских событиях 1991 года в Вильнюсе, передает ТАСС.

Комиссия имеет право временно лишать каналы эфира после третьего установленного в течение года случая несоблюдения законов. В отношении «РТР-Планеты» запреты в 2014–2018 годах объявлялись ежегодно, кроме 2017 года. Отметим, что российские телеканалы в Литве доступны только пользователям кабельных сетей и владельцам тарелок спутникового ТВ, их трансляции часто приостанавливаются по требованию регулятора.



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