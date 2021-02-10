 

Москвичей предупредили о снеге, метели и сильном ветре

10.02.2021, 21:00, Новости дня
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В Москве ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду с полуночи 12 февраля и ночью 13 февраля. На дорогах снежные заносы, накаты. Такое предупреждение распространил московский главк МЧС.

МЧС рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов, перестроений и опережений. Кроме того, рекомендуется парковать автомобили вдали от деревьев, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра, передает РИА «Новости».

«В метель при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде», – добавили в ведомстве.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ближе к концу недели в Москве ожидаются сильные снегопады и ветер до 20 метров в секунду.

Синоптики предупредили москвичей, что столицу в среду ожидает облачная погода с прояснениями, небольшой снег, местами гололедица.



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