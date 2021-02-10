SpaceX открывает возможность предзаказа на Интернет Starlink

10.02.2021, 20:32, Новости дня

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Как сообщили в компании Илона Маска, период бета-тестирования интернет-услуг спутниковой системы Starlink уже завершен. SpaceX начинает принимать предзаказы от клиентов для подключения полноценной услуги.

Напомним, что за последние три месяца проведен последний этап испытаний новой спутниковой системы, которая должна обеспечить в перспективе покрытие интернет-связью всю поверхность нашей планеты. К бета-тестированию были привлечены 10 тысяч добровольцев, которые приобрели для себя необходимое оборудование.

Однако и нынешний предзаказ доступен далеко не для всех. В системе Starlink пока не хватает спутников. SpaceX постоянно проводит запуски на орбиту, но до завершения процесса еще далеко. Напомним, что стоимость комплекта оборудования составляет 499 долларов. Также абонентская плата в Starlink обойдется пользователям в 99 долларов за месяц.