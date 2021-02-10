 

В Еврокомиссии назвали условия получения Украиной второго транша от ЕС

10.02.2021, 20:28, Новости дня
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Выделение второго транша макрофинансовой помощи от Европейского союза в размере €600 млн зависит от выполнения Украиной восьми мер структурной политики, которые взял на себя Киев, а также удовлетворительного прогресса по программе Международного валютного фонда. Об этом 10 февраля в Брюсселе по итогам переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.    

“Мы твердо поддерживаем Украину на пути реформ. ЕС мобилизовал беспрецедентную финансовую и техническую помощь. Мы поддерживаем Украину с помощью новой программы макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд. Первый транш в размере €600 млн был выделен уже в начале декабря – явный признак европейской солидарности в это непростое время”, – сказал Домбровскис.

Он отметил важность борьбы с коррупцией в стране и проведение судебной реформы – их ЕС считает важными политическими приоритетами в Украине.

“На встрече с премьер-министром я подчеркнул, что антикоррупционные усилия также важны для следующего транша макрофинансовой поддержки ЕС”, – добавил вице-президент Еврокомиссии.

Домбровскис призвал все политические фракции дать четкий сигнал о решимости Украины сделать свой путь реформ необратимым.  

Вспышка коронавирусной инфекции началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В декабре Европейская комиссия от имени Европейского союза выделила Украине €600 млн в рамках программы макрофинансовой помощи по борьбе с COVID-19. Это первый транш из запланированных €1,2 млрд финансовой помощи.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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