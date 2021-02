Расшифровка разговора Джулиани с Ермаком попала в СМИ

10.02.2021, 20:28, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американское издание “Time” получило из Киева стенограмму 40-минутного телефонного разговора между помощниками президента Украины Владимира Зеленского и адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Стенограмма была опубликована 9 февраля.

В разговорн, состоявшемся 22 июня 2019 года, принимали участие два помощника Зеленского –Игорь Новиков и Андрей Ермак, который сейчас является главой Офиса президента Украины.

Стенограмму разговора с Джулиани отправил “Time” Новиков. Издание сообщило, что проверило точность записи, однако Джулиани не ответил на вопросы о стенограмме.

Во время телефонного разговора Джулиани добивался проверки сына президента США Джо Байдена Хантера, что могло помочь Трампу переизбраться на второй президентский срок. Адвокат Трампа обещал Новикову и Ермаку посодействовать в улучшении отношений Украины с Трампом.

“Time” отмечает, что ОПУ хочет восстановить отношения с США после избрания президентом Джо Байдена.

В конце сентября 2019 года Ермак подтвердил в интервью LB.ua, что дважды общался с Джулиани – по телефону и лично.

9 сентября 2019 года главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – Демократическая партия) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечали, что администрация Трампа, вынуждая Киев “провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность”, угрожала отказать Украине в военной помощи.

24 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента президента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении Трампа на Зеленского во время июльского телефонного разговора.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Из нее следовало, что Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор “посмотрит на ситуацию”. Зеленский заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему “не подталкивали”, и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

Трамп называл расследование демократов “охотой на ведьм” и настаивал, что не давил на Зеленского.

—