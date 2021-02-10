Миссию Украины при НАТО может возглавить экс-посол в Британии – СМИ

10.02.2021, 20:28, Новости дня

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У миссии Украины при НАТО в ближайшее время появится руководитель, им может стать бывший посол в Великобритании Наталья Галибаренко, пишет ZN.UA со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что в Украине уже второй год вакантной остается должность посла при НАТО, которого назначает президент. Но сейчас руководство страны демонстрирует подъем на “треке евроатлантической интеграции”, пишет эксперт издания, обозреватель отдела международной политики ZN.UA Владимир Кравченко.

Эксперт считает, что у Киева крайне мало шансов получить План действий по членству в НАТО в ближайшие два года, поскольку Франция и Германия не хотят лишний раз дразнить Россию. Кроме того, многие в НАТО не слишком понимают, как воюющая с Россией Украина, став членом военно-политической организации, может усилить ее безопасность.

При этом собеседники ZN.UA утверждают, что в Париже и Берлине все же понемногу меняется отношение к предоставлению Украине ПДЧ. Но даже если политическое решение по Украине будет принято членами НАТО уже в этом году, то маловероятно, что План предоставят раньше 2023 года, отмечают они. И это произойдет только при условии, что Киев продемонстрирует прогресс в ключевых вопросах реформирования страны – в частности, в проведении реформы СБУ и ВСУ.

Галибаренко на дипломатической службе находится с 2000 года.

Работала на должностях атташе и третьего секретаря кабинета министра иностранных дел Украины, третьего и второго секретаря представительства Украины при ЕС. С марта 2014 года занимала должность первого заместителя министра иностранных дел.

Была назначена послом в Великобритании в августе 2015 года и занимала эту должность до июля 2020, когда ее сменил Вадим Пристайко.

9 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина хотела бы получить ПДЧ вместе с Грузией.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, поспособствовать членству Украины в НАТО может президент США Джо Байден. Для Украины стать членом Альянса – вопрос безопасности, сказал Зеленский.

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