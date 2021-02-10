 

Американский певец Брюс Спрингстин арестован за пьяное вождение

10.02.2021, 20:06, Новости дня
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Американского певца Брюса Спрингстина арестовали за вождение в нетрезвом виде, 71-летнему исполнителю предъявили обвинения, сообщили СМИ.

По данным источника в правоохранительных органах портала TMZ арест произошел еще 14 ноября в рекреационной зоне национального значения в штате Нью-Джерси, передает РИА «Новости».

Спрингстину предъявлены обвинения не только в пьяном и неосторожном вождении, но и в употреблении алкоголя в запрещенном месте. Отмечается, что 71-летний исполнитель сотрудничал со следствием во время ареста.

Появление певца в суде должно состояться в течении ближайших недель.

При этом, по данным CNBC, в автобиографии Спрингстина, опубликованной в 2016 году, музыкант признался, что избегал наркотиков и не пробовал алкоголь до 22 лет, отчасти из-за того, как злоупотребление алкоголем повлияло на его отца.

Брюс Спрингстин является одним из самых популярных музыкантов в США и многократным обладателем премий «Грэмми», «Оскар» и «Золотой Глобус».



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