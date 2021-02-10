 

Германия назвала условия для создания военного альянса РФ и Китая

10.02.2021, 18:18, Новости дня
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Не нужно пытаться изолировать Москву и Пекин, сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, это приведет к созданию крупнейшего военного альянса в мире.

Попытка изолировать Москву и Пекин «создаст крупнейший военный альянс», убежден немецкий министр, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Берлин заинтересован в улучшении отношений с Москвой. «Чем сложнее времена, тем более ясным языком мы должны говорить с Москвой. Но у нас есть интерес к улучшению отношений Европы с Россией. И мы сохраним готовность к диалогу. Но ключ для этого лежит сейчас не в Берлине или в Брюсселе, а в Москве», – сообщил глава МИД.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что санкции «никогда не работали», тем более в отношении России.

Между тем глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и генеральный инспектор вооруженных сил страны Эберхард Цорн объявили Россию и Китай «стратегическими конкурентами».



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