ФРГ предупредила о «геостратегических последствиях» отказа от «Северного потока – 2»

10.02.2021, 18:18, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Отказ от строительства газопровода «Северный поток – 2» будет иметь «геостратегические последствия» для отношений между Европой и Россией, сообщил глава МИД Германии Хайко Маас.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Между тем, в Газпроме заявили, что завершить строительство участка трубопровода «Северный поток – 2» в водах Дании планируется в апреле 2021 года. Ранее трубоукладчик «Фортуна» завершил морские испытания и возобновил в субботу укладку газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании.

США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.