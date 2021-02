“Я онлайн, и я не кот” – В Техасе адвокат случайно подключился к заседанию суда в Zoom с фильтром кота

10.02.2021, 17:44, Новости дня

По словам судьи Фергюсона, фильтр на компьютере Понтона включил его сын, а адвокат просто забыл его выключить.

Он отметил в Twitter 9 февраля, что такие забавные моменты – это побочный продукт работы юристов, стремящихся к тому, чтобы система правосудия продолжала функционировать в трудные времена.

– Все участники заседания отнеслись к этому достойно, а адвокат проявил невероятную грацию. Настоящий профессионализм во всем, – написал Фергюсон.

These fun moments are a by-product of the legal profession’s dedication to ensuring that the justice system continues to function in these tough times. Everyone involved handled it with dignity, and the filtered lawyer showed incredible grace. True professionalism all around!

— Judge Roy Ferguson (@JudgeFergusonTX) February 9, 2021

Кот отнесся к ситуации с пониманием. Он был так же расстроен из-за случившегося, приводит CNN слова адвоката. Понтон сказал, что ему пришлось использовать компьютер своего секретаря для слушания, и подозревает, что она или ее дочь в последний раз использовали изображение кошки.