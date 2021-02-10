В США опасаются, что Супербоул станет суперочагом коронавируса

10.02.2021, 16:58, Новости дня

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Эксперты в области здравоохранения опасаются, что финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги, а также сопутствующие гуляния и празднества ускорят распространение коронавируса в США, передаёт NBC News. Эта опасность особенно актуальна на фоне роста количества случаев заболевания новыми, более заразными и, возможно, более смертоносными штаммами COVID-19.

Власти в области здравоохранения умоляли общественность не заниматься как раз этим — собираться толпами на улицах, в барах и ресторанах, что подливает масла в огонь опасений насчёт того, что Супербоул станет суперочагом распространения коронавируса. Крупные скопления народа стали реальностью, в то время как миллионы американцев смотрят игру, причём многие из них хотят разделить её не с теми, с кем живут. Между тем, по стране распространяются новые штаммы вируса.

ДОКТОР КАВИТА ПАТЕЛ, медицинский обозреватель NBC News: Собираться дома, чтобы посмотреть Супербоул — это идеальный способ, который поможет этим штаммам пустить корни; при этом, к сожалению, их распространение будет идти куда быстрее, чем раньше.

В то время как бразильский вариант недавно обнаружили в новом штате — Оклахоме, — в двух новых исследованиях (ещё не прошедших рецензирование) сообщается о новых, вызывающих тревогу качествах британского штамма. Исследователи полагают, что скорость распространения этого варианта удваивается каждые 10 дней, в то время как риск смерти от него может быть на 35 процентов выше.

ДОКТОР ЭНТОНИ ФАУЧИ, главный советник по делам медицины президента США: Обнадёживающие новости заключаются в том, что те вакцины, которые мы сейчас распространяем, вполне эффективны против этого конкретного варианта.

Только отметив первую годовщину первой смерти от коронавируса на территории США, Америка продолжает двигаться к отметке в 500 тысяч смертей. В воскресенье конгрессмен Рон Райт в возрасте 67 лет проиграл битву этой болезни.

А пульмонологу Руфино Родригезу оставалось всего лишь полгода до пенсии.

РЕДЖИ ПИТЕРСОН, пульмонолог: Он был моим другом и братом… (плачет), а также коллегой… все эти годы.

МИГЕЛЬ АЛЬМАГЕР, корреспондент NBC News по национальным делам: Надеясь спасти жизни и пытаясь нарастить темпы распространения вакцины, Pfizer рассчитывает сократить цикл производства со 110 дней до приблизительно 60 дней, что потенциально позволит выйти из прививочного тупика.

Дата выхода в эфир 09 февраля 2021 года.