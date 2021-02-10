 

Маляр: В Киеве и области волна суицидов среди подростков. Есть версия, что в интернете снова запустили “группы смерти” а-ля “Синие киты”

10.02.2021, 16:50, Новости дня
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Вниманию родителей школьников.

Пять смертей (падения с крыши и окон многоэтажек) подростков за последние несколько недель в Киеве и области. Возраст погибших от 10 до 16 лет.

Есть разные гипотезы относительно этой волны, даже предполагают, что снова запустили в интернете так называемые “группы смерти” а-ля “Синие киты”.

Мой пост – это полезная памятка для родителей подростков. Когда случилась предыдущая волна подростковых суицидов, ситуацию изучали и исследовали общение детей в этих группах. Поэтому вот вам топ-3 проблем, которые толкают подростка искать понимания в каких-то группах и принимать роковые решения:

Конфликты в семье. Конфликты между родителями и другими членами семьи – да-да, не с самим ребенком, а между родителями.
Некорректное поведение учителей. Клеймение детей по оценкам (двоечник/отличник), шантаж оценками. Дети серьезно страдают от того, что не могут дотянуться до высокой планки успешности.
Конфликты между сверстниками, травля.

В этих группах подросткам создают ощущение, что ребенка там воспринимают и ценят со всеми ее проблемами – плохими оценками и поведением, с большим носом, веснушками, чрезмерным ростом или весом. Главное, на какой крючок там цепляют ребенка, – это понимание его проблем. То, что порой родителям и учителям с высоты взрослой жизни кажется мелочами.

Источник: Анна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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