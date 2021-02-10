Актер Семчев: При Брежневе люди жили полнокровно

10.02.2021, 16:28, Новости дня

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Бывший Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев был человеком, взявшим на себя ответственность за народ, в чем-то он даже схож с героем комиксов Бэтменом, считает актер Александр Семчев, сыгравший в спектакле «Бэтмен против Брежнева» Театра на Бронной.

«При всем при том, что и в экономике, и в политике были свои проблемы, Брежнев, на мой взгляд, был прежде всего руководитель, взявший на себя определенную ответственность за государство. И кстати, несмотря на то, что в спектакле Бэтмен, защитник и борец со злом, «против Брежнева», они в чем-то схожи. Они не убивают, не мстят, и они оба вообще-то люди довольно мягкие в контексте спектакля. Вообще, та эпоха, уж я повторюсь, она добрее была. Нынче, мне кажется, люди злее становятся. Циничнее», – рассказал актер изданию «Собеседник.ru».

Семчев отметил, что молодые люди почему-то видят в Брежневе героя «какой-то клоунады с орденами на весь пиджак».

«А он, безусловно, не был клоуном. Вот ни разу! А то, что нынче смеются над его старостью и какими-то возрастными чудачествами, так сейчас же смеются, по-моему, вообще над всем. Все можно осмеять. Но попробовал бы кто лет 50 назад насмехаться», – добавил артист.

«Да, разумеется, ходили анекдоты, и диссиденты были, и кухонные разговоры велись, и политику обсуждали, и много чего было. Но тогда было и то, чего нет нынче. В эпоху «развитого социализма» полки пусть и не изобиловали, но все равно было что поесть, и хлеб-то был по 16 копеек, а колбаса была по два двадцать и по два девяносто. И зарплаты у людей были на моей памяти и 70, и 110 рублей, и выше. И к рабочему классу уважительно относились, как и к медикам и педагогам. Но это все ушло – поменялось почти в одночасье. Можно, наверное, относиться с юмором к каким-то старческим слабостям генсека, но все-таки человек прошел войну, и после Никиты Хрущева люди как-то все равно жили полнокровно. Жили!» – сказал Семчев.