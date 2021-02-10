 

Ученые оценили запасы нефти в недрах Западной Сибири

10.02.2021, 15:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

За последние годы запасы нефти в недрах Западной Сибири существенно снизились. Однако речь идет только о разведанных месторождениях, отмечают российские ученые. Поэтому в дальнейшем отрасль должна сосредоточиться на так называемых трудноизвлекаемых резервуарах.

По мнению специалистов, наибольшие перспективы сейчас у нефтепроизводящей баженовской свиты, расположенной в юго-восточной части Западной Сибири. С точки зрения нефтяников, это пока еще недостаточно изученный участок. Но сотрудники ИНГГ СО РАН сейчас занимаются именно им.

Там пробурены первые скважины, которые подтверждают наличие в недрах огромного количества нефти. В дальнейшем начнется и сама разработка. Так что РФ не потеряет статус одного из крупнейших в мире экспортеров нефти.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Украинский пограничник планировал отправлять контрабанду на катапульте из УАЗа

21.07 / Кононенко объяснил ошибку Мадонны о наложенном на нее в РФ штрафе в миллион долларов

03.10 / Британские эксперты признали успех модернизации российской армии

25.06 / В Госдуму внесут проект о праве владельцев Telegram-каналов на собственность телефонного номера

22.01 / Попавшее под санкции российское судно «Фортуна» покинуло немецкий порт Росток

17.07 / Впустивший убийцу в детсад охранник осужден в Нарьян-Маре

14.08 / В мире: Запад приступил к дипломатическому свержению Лукашенко

19.08 / El Periódico предупредила — в надежде победить на выборах Трамп может начать войну с Ираном

22.10 / Кремль потерял надежды на восстановление отношений с Западом

31.12 / Правительство Украины подписало соглашения о распределении участков на добычу газа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска