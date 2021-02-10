Ученые оценили запасы нефти в недрах Западной Сибири

10.02.2021, 15:06, Новости дня

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За последние годы запасы нефти в недрах Западной Сибири существенно снизились. Однако речь идет только о разведанных месторождениях, отмечают российские ученые. Поэтому в дальнейшем отрасль должна сосредоточиться на так называемых трудноизвлекаемых резервуарах.

По мнению специалистов, наибольшие перспективы сейчас у нефтепроизводящей баженовской свиты, расположенной в юго-восточной части Западной Сибири. С точки зрения нефтяников, это пока еще недостаточно изученный участок. Но сотрудники ИНГГ СО РАН сейчас занимаются именно им.

Там пробурены первые скважины, которые подтверждают наличие в недрах огромного количества нефти. В дальнейшем начнется и сама разработка. Так что РФ не потеряет статус одного из крупнейших в мире экспортеров нефти.