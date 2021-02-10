 

Мишель Обама станет ведущей детского кулинарного шоу на Netflix

10.02.2021, 12:20, Новости дня
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Экс-первая леди США Мишель Обама станет ведущей детского шоу на Netflix. Об этом она сообщила 9 февраля в Instagram.

“Это то, над чем я работаю уже некоторое время. Рада сообщить, что 16 марта открою новое шоу на Netflix. Оно называется Waffles and Mochi!” – написала она. 

По словам супруги 44-го президента США Барака Обамы, формат шоу предполагает приготовление еды по рецептам со всего мира. 

Мишель Обама заявила, что проект будет интересен как детям, так и взрослым.

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Публикация от Michelle Obama (@michelleobama)

Мишель Обама родилась 17 января 1964 года в Чикаго. В браке с Бараком Обамой она состоит с 1992 года. Супруги воспитывают двух дочерей – Малию (1998) и Наташу (2001). 

Барак Обама занимал президентский пост в США с 20 января 2009 года по 20 января 2017-го. После избрания его президентом США Мишель Обама стала 49-й первой леди США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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