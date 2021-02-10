 

Среди украинцев уменьшился показатель напряженности – опрос

10.02.2021, 12:20, Новости дня
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Почти половина украинцев (47%) оценили свое эмоциональное состояние за последнюю неделю как спокойное. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”.

Еще 23% украинцев оценивают свое состояние как напряженное. По сравнению с ноябрем прошлого года показатели напряженности уменьшились.

Инфографика: ratinggroup.ua

Высокий уровень тревожности, как и в предыдущих исследованиях, фиксируется среди женщин (26% против 20% у мужчин), пожилых людей, а также тех, кто чаще отслеживает новости о коронавирусе.

Самый высокий уровень спокойствия – среди молодежи в возрасте 18–29 лет (62%) и людей, которые не интересуются темой коронавируса (61%).

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 6–8 февраля 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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