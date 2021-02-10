ФСБ рассекретила документы о массовых казнях в Крыму

10.02.2021, 11:58, Новости дня

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В ФСБ рассекретили новые архивные документы о неизвестных ранее фактах массовых убийств нацистами мирного населения в концлагере у совхоза «Красный» под Симферополем в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба госсовета Крыма.

В частности, в архиве представлена копия официального постановления 1969 года о возбуждении уголовного дела по факту массового убийства советских граждан для сбора доказательств в отношении арестованного на тот момент оберштурмбаннфюрера СС, начальника нескольких зондеркоманд Пауля Цаппа, передает РИА «Новости».

«Этот преступник, который лично принимал участие в уничтожении мирных граждан в Крыму, был повторно арестован в ФРГ в 1967 году и осужден на пожизненное заключение за убийство почти 13,5 тыс. человек. Несмотря на такой суровый приговор, Пауль Цапп вышел на свободу в 1986 году и прожил долгую жизнь, скончавшись лишь в 94 года», – сказал вице-спикер Владимир Бобков.

Среди рассекреченных архивов – свидетельства переводчиков, перешедших на службу фашистской Германии и ставших соучастниками преступлений в симферопольской тюрьме гитлеровской службы безопасности СД. Материалы переданы руководству Центрального музея Тавриды. «Важными оказались свидетельские показания мирных жителей, которые по крупицам позволяют подтвердить ранее обнаруженные, но не доказанные факты. Так, протокол допроса одной из жительниц послевоенного Старого Крыма дает основания добавить фамилии подпольщиков группы Цыганкова на стену скорби мемориала», – отметил вице-спикер Госсовета.

В ноябре 2020 года в ФСБ рассекретили архивные документы по массовым расстрелам в концлагере у совхоза «Красный» под Симферополем, а также сведения о содержании узников и о пытках, которые проводились в лагере.