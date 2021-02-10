Логотип с 132-летней историей изменили в США в рамках борьбы с расизмом

10.02.2021, 11:58, Новости дня

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Логотип популярного сиропа для блинчиков Aunt Jemima («Тетушка Джемайма»), продававшийся более 130 лет, изменили в целях борьбы с расовыми предрассудками и убрали с него изображение темнокожей женщины, сообщила компания PepsiCo, которой принадлежит производитель сиропа Quaker Oats.

Марке присвоено название фирмы Pearl Milling Company, которая была основана в 1888 году в штате Миссури и являлась предшественницей компании-производителя сиропа Aunt Jemima. «Смеси для блинчиков, сиропы, кукурузная крупа, мука и крупы бренда Pearl Milling Company начнут поступать на рынок в июне 2021 года», – передает сообщение PepsiCo ТАСС.

Цветовую гамму товаров решено не менять. При этом о планах убрать с логотипа товара изображение темнокожей женщины сообщалось еще в июне прошлого года на фоне волны антирасистских акций в США. На этикетке бутылки сиропа изображена кормилица-негритянка, этот образ был разработан в 1889 году. Прототипом стала «рассказчица, кухарка и работница» Нэнси Грин. Название сиропа взяли из песни «Старая тетушка Джемайма», которую, как считается, пели рабы. Сама Грин также была рабыней.

Ранее американский стриминговый сервис Disney+ заблокировал просмотр мультфильмов «Дамбо», «Питер Пэн», «Коты-аристократы» и фильма «Швейцарская семья Робинзонов» для детей младше семи лет из-за изображаемых в них расовых стереотипов.