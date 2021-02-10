РПЦ усомнилась в эффективности закона о блокировке мата в соцсетях

10.02.2021, 11:58, Новости дня

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Закон о выявлении и блокировке оскорблений социальными сетями может оказаться столь же неэффективным в борьбе с распространением мата, как и статья КоАП о нарушении общественного порядка, сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

«Увы, едва ли не каждый житель нашей страны может себя уличить в бытовом употреблении матерной лексики – для кого- то – с едва ли не ежеминутной регулярностью, а для кого-то – с регулярностью крайне редкой и исключительной. Или не уличить – кто-то, может быть, этим и красоваться будет. И да, вероятно, что вступивший в силу закон будет столь же малоэффективен, сколь малоэффективна ст. 20.1 КоАП в части борьбы с матерной лексикой в общественных местах», – передает ТАСС сообщение Саввы. Согласно этой статье КоАП, нецензурная брань в общественных местах наказывается административным штрафом в размере от 500 до 1 тыс. руб. или арестом на срок до 15 суток.

В РФ с 1 февраля соцсети будут должны самостоятельно выявлять и блокировать противоправную информацию. Блокировке подлежат, в том числе, публикации с нецензурной лексикой.

Ранее эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, что с нецензурной лексикой в социальных сетях, комментариях и в Интернете в целом невозможно бороться без помощи блогеров, модераторов и авторов контента и интернет-площадок, поэтому для решения этой проблемы нужна коллективная работа.

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что интернет-сайты и соцсети, где используется матерная лексика, должны автоматически блокироваться.