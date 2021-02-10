 

“Нам бы за такое по пальцам надавали”, “Надо исправлять”, “Кто учитель?”. Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино

10.02.2021, 11:26, Новости дня
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Российский шоумен Максим Галкин 9 февраля опубликовал в Instagram ролик, в котором его дочь Лиза играет на пианино мелодию авторства норвежского композитора Эдварда Грига из сюиты “Пер Гюнт”. 

“Григ. Последнюю неделю я каждый вечер оказываюсь в пещере горного короля”, – написал шоумен.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

“Обратите внимание на положение кисти! Кто у вас учитель?” – спросила подписчица elviraadiatullina.

“В комменты заглянула, чтобы понять, кто-нибудь напишет про кисти или нет”, – призналась mariia.zaborovskaia.

“Нас учили, что купол должен быть. Как бы яблоко внутри кисти”, – написала alena_sy2018.

“И я внимание обратила, левая ручка особенно. Надо исправлять”, – заявила uma7231.

“А я тоже подумала, неужели сейчас нет требования “круглые” пальцы. Нам бы за такие пальцы в музыкалке по рукам надавали”, – призналась chitai_co_vkusom.

У Лизы есть брат Гарри. В ролике он появляется за пианино в финале. Дети – двойняшки. 18 сентября 2020 года им исполнилось семь лет. Биологическая мать детей – российская певица Алла Пугачева, но вынашивала их суррогатная мать. Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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