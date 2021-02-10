 

SpaceX принимает заявки на спутниковый интернет в трех странах

10.02.2021, 11:26, Новости дня
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Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX расширила масштабы публичного бета-тестирования своего спутникового интернет-сервиса Starlink и начала принимать предварительные заказы от потенциальных клиентов, сообщил 9 февраля CNBC.

Отправить заявку на участие в бета-тесте смогут жители США, Канады и Великобритании.

На веб-сайте компании подчеркивается, что предварительные заказы “полностью подлежат возмещению”, но мелким шрифтом указывается, что “размещение депозита не гарантирует обслуживания”.

SpaceX запустила публичную бета-программу Starlink в октябре прошлого года с ценой обслуживания $99 в месяц, в дополнение к предварительной стоимости заказа комплекта Starlink в $499.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Последнюю партию спутников Starlink вывели на орбиту 4 февраля, сообщает Space.com. Всего их запущено уже более тысячи.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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