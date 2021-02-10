 

“После занятий крепатура такая, будто два часа в спортзале работала”. Витвицкая ради похудения занялась боксом

10.02.2021, 11:26, Новости дня
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Украинская ведущая Соломия Витвицкая занялась боксом ради похудения. Об этом она рассказала в интервью, которое 10 февраля опубликовано на сайте “Телеграф”.

“После затяжного карантина и локдауна у меня увеличились объемы, и надо было возвращаться в форму. Я пошла на бокс к известному тренеру, занимаюсь с ним. Добавила немного кардио. Кроме того, мое питание стало более контролируемым”, – сообщила Витвицкая.

По словам ведущей, она питается по специальной программе, поэтому берет приготовленную с вечера еду на работу.

“Ежедневно мне присылают список продуктов и рецепты достаточно простых блюд. Также я занимаюсь специальными тренировками – ко мне подключают электроимпульсы, благодаря которым эффективно сокращаются мышцы. После таких занятий крепатура такая, будто два часа в спортзале работала”, – призналась она.

Соломия Витвицкая родилась в 1980 году в городе Броды Львовской области. С 2008 года работает на канале “1+1”.

С 2011-го по 2013 год была ведущей ежедневного телетаблоида “ТСН. Особливе”. Сейчас ведет новостные выпуски ТСН.

9 февраля 2021 года Витвицкая сообщила, что развелась со своим мужем, режиссером Владом Кочетковым после восьми лет семейной жизни. Детей у пары нет. Кочетков младше Витвицкой на восемь лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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