МИД отреагировал на заявления Борреля о новых санкциях против России

10.02.2021, 11:04, Новости дня

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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях.

«Ответ может быть, если эти санкции будут, мы не столько ожидаем или не ожидаем, мы просто следим за теми заявлениями, которые делаются. Половина Европы высказалась жестко, половина Европы высказалась иначе», – сказала она в эфире «Эхо Москвы».

Также Захарова отметила, что пока не обсуждается возможность встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал глупостью введение санкций против сотрудников администрации президента, и рассказал, что многие сотрудники шутят на эту тему. При этом он подчеркнул, что санкции – это всегда плохо для обеих сторон.

Напомним, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве.