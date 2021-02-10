 

Путин поздравил сотрудников МИД с Днем дипломатического работника

10.02.2021, 9:12, Новости дня
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Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел с Днем дипломатического работника, отметив, что благодаря действиям МИД удалось стабилизировать ситуацию в ряде «горячих точек».

«Отечественная внешнеполитическая служба может по праву гордиться своей богатой историей. Опираясь на славные традиции, заложенные предшественниками, российские дипломаты и сегодня находятся на переднем крае защиты национальных интересов, вносят значимый вклад в укрепление мира на планете, в решение важнейших глобальных и региональных проблем», – говорится в заявлении президента, размещенном на сайте Кремля.

Путин указал, что «во многом благодаря активным и последовательным действиям министерства иностранных дел удалось добиться стабилизации ситуации в ряде «горячих точек», обеспечить конструктивное сотрудничество с большинством зарубежных партнеров, включая, прежде всего, государства Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС».

Кроме того, президент отметил эффективную работу, проделанную МИД и его загранучреждениями, по оказанию помощи россиянам, находившимся за границей в разгар пандемии коронавируса.

«В нынешней весьма непростой обстановке важно наращивать усилия по обеспечению стратегической стабильности и безопасности, защите базовых принципов международного права и системообразующей роли ООН в мировых делах. Приоритетной задачей по-прежнему является углубление евразийской интеграции, ее сопряжение с другими региональными интеграционными проектами. И конечно, следует активнее отстаивать права и интересы наших соотечественников за рубежом, принимать действенные меры по укреплению позиций русского языка в мировом культурном пространстве», – отмечается в сообщении.

Ежегодно 10 февраля в РФ отмечается профессиональный праздник День дипломатического работника. Этот день был учрежден указом президента 31 октября 2002 года.



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