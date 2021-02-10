Группа физиков представила модель окружающего мира до Большого взрыва

10.02.2021, 7:54, Новости дня

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О том, что история Вселенной начинается с Большого взрыва, ученые знают давно. Но что было до этого знаменательного события?

Группа физиков, представляющих различные научные учреждения, решила создать модель, так сказать, доисторического мира, когда материя еще не взорвалась и не начала разлетаться в пространстве, с каждым мгновением расширяя границы Вселенной.

В целом, они подтвердили предположение Стивена Хоккинга о том, что до большого взрыва ничего не могло происходить, так как отсутствовало понятие времени как такового. Но так как «из ничего» невозможно создать что-то, стоит предположить, что в данный момент существует зеркальное отражение нашего мира, где то же самое время идет задом наперед. В паре наш и зеркальный мир дают сумму, равную нулю.