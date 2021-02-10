Ученые предупреждают об опасности наноматериалов для здоровья людей

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10.02.2021, 6:35, Новости дня
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Международная группа ученых из Великобритании, Чехии, Финляндии и других стран опубликовали в журнале Nature Communications результаты исследования о влиянии наноматериалов на человеческий организм. Они пришли к выводу, что продукция сферы нанотехнологий представляет реальную опасность для здоровья людей.

Производители из разных отраслей сейчас все шире используют нанокомпоненты. Их можно встретить не только в электронике, но и в косметике, например. Но хуже всего, что попадая в мусорники, они, в конце концов, загрязняют почву и мировой океан.

В результате наноматериалы становятся частью пищевой цепочки, отмечают ученые. Накапливаясь в организме, они могут провоцировать возникновение тяжелых заболеваний.



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