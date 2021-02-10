Юрист объяснил, какие данные о человеке являются персональными

10.02.2021, 6:26, Новости дня

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Фамилия, Имя, Отчество и дата рождения по действующему законодательству не являются персональными данными, так как они могут полностью совпадать сразу у нескольких людей, рассказал газете ВЗГЛЯД доктор юридических наук Виталий Вехов.

Первый заместитель начальника бюро МВД РФ Олег Козлов посоветовал россиянам не распространять свои персональные данные в интернете, поскольку их в своих целях часто используют кибермошенники.

«Персональными данными, согласно федеральному закону, считаются сведения, которые из трех или даже двух Ивановых Иванов Ивановичей могут идентифицировать конкретно то физическое лицо, которое нужно. Если речь идет о геолокации, ID компьютера и так далее, то это уже технические данные, а не персональные, как многие считают. Дело в том, что техническим устройством может владеть другой человек, а не тот, на паспортные данные которого, например, выписана SIM-карта», – говорит Вехов.

Юрист поясняет, что Фамилия, Имя, Отчество и дата рождения по действующему законодательству не являются персональными данными, поскольку страна большая, и они могут полностью совпадать сразу у нескольких людей.

«А вот место жительства, дополнительно к ФИО и дате рождения, позволяет идентифицировать конкретного человека, потому это является персональными данными. Либо номер и серия паспорта, которые являются индивидуальными, или же идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) с расшифровкой и так далее», – резюмировал собеседник.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова сообщила, что большинство утечек персональных данных в РФ случаются в результате внутренних нарушений, а не из-за хакерских атак.