 

Юрист объяснил, какие данные о человеке являются персональными

10.02.2021, 6:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Фамилия, Имя, Отчество и дата рождения по действующему законодательству не являются персональными данными, так как они могут полностью совпадать сразу у нескольких людей, рассказал газете ВЗГЛЯД доктор юридических наук Виталий Вехов.

Первый заместитель начальника бюро МВД РФ Олег Козлов посоветовал россиянам не распространять свои персональные данные в интернете, поскольку их в своих целях часто используют кибермошенники.

«Персональными данными, согласно федеральному закону, считаются сведения, которые из трех или даже двух Ивановых Иванов Ивановичей могут идентифицировать конкретно то физическое лицо, которое нужно. Если речь идет о геолокации, ID компьютера и так далее, то это уже технические данные, а не персональные, как многие считают. Дело в том, что техническим устройством может владеть другой человек, а не тот, на паспортные данные которого, например, выписана SIM-карта», – говорит Вехов.

Юрист поясняет, что Фамилия, Имя, Отчество и дата рождения по действующему законодательству не являются персональными данными, поскольку страна большая, и они могут полностью совпадать сразу у нескольких людей.

«А вот место жительства, дополнительно к ФИО и дате рождения, позволяет идентифицировать конкретного человека, потому это является персональными данными. Либо номер и серия паспорта, которые являются индивидуальными, или же идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) с расшифровкой и так далее», – резюмировал собеседник.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова сообщила, что большинство утечек персональных данных в РФ случаются в результате внутренних нарушений, а не из-за хакерских атак.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Адвокат заявил о слежке за Сафроновым с осени 2019 года

25.10 / Алиев опроверг информацию о возможном переходе ВС Азербайджана на территорию Армении

27.01 / ARD – «Мы на пути к гражданской войне» — беспорядки в Нидерландах стали самыми масштабными за последние 40 лет

25.07 / В Южной Корее зафиксирован рекордный прирост новых случаев коронавируса за четыре месяца

07.12 / В межзвездном пространстве обнаружили неизвестное излучение

14.08 / ПАСЕ может признать выборы в Беларуси не отвечающими международным стандартам – Евгения Кравчук

28.07 / Трамп обвинил Twitter в создании его негативного образа

02.07 / Московская биржа открылась ростом

16.12 / Назван срок серийных поставок ракет «Ангара» в интересах Минобороны

27.08 / Из-за задымления в шахте на Урале эвакуировали около 200 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска