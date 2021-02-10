США обвинили Китай в угрозах соседним странам
10.02.2021, 6:26,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Китай пытается «угрожать соседям», включая Индию, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Он сказал, что США «следят за ситуацией» и знают о «продолжающихся переговорах между индийским правительством и Китаем». Вашингтон «поддерживает мирный диалог и мирное разрешение пограничных споров», но «обеспокоен продолжающимися попытками Пекина угрожать своим соседям», передает РИА «Новости».
Комментируя территориальный спор в Ладакхе, Прайс добавил, что США «как всегда» намерены «поддерживать друзей, партнеров и союзников, чтобы продвигать общее процветание, безопасность и ценности в регионах Индийского и Тихого океанов – в данном конкретном случае», передает ТАСС.
В сентябре Китай и Индия договорились избегать эскалации напряженности на границе, а также соблюдать существующие соглашения по приграничному вопросу.
Смотреть комментарии → Комментариев нет