США обвинили Китай в угрозах соседним странам

10.02.2021, 6:26, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Китай пытается «угрожать соседям», включая Индию, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Он сказал, что США «следят за ситуацией» и знают о «продолжающихся переговорах между индийским правительством и Китаем». Вашингтон «поддерживает мирный диалог и мирное разрешение пограничных споров», но «обеспокоен продолжающимися попытками Пекина угрожать своим соседям», передает РИА «Новости».

Комментируя территориальный спор в Ладакхе, Прайс добавил, что США «как всегда» намерены «поддерживать друзей, партнеров и союзников, чтобы продвигать общее процветание, безопасность и ценности в регионах Индийского и Тихого океанов – в данном конкретном случае», передает ТАСС.

В сентябре Китай и Индия договорились избегать эскалации напряженности на границе, а также соблюдать существующие соглашения по приграничному вопросу.