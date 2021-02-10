Стал известен срок возможного закрытия генконсульства США во Владивостоке

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10.02.2021, 5:30, Новости дня
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Представитель МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец рассказал, когда во Владивостоке могут закрыть генконсульство США.

Броварец пояснил, что решение о закрытии – «это одностороннее решение» Госдепа, которое «при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны». Броварец выразил надежду, что администрация Джо Байдена пересмотрит данное решение, поскольку оно «идет в разрез с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами», сообщается на сайте правительства Приморья.

Напомним, СМИ сообщали, что США рассматривают вариант закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. В Госдепе подтверждали, что занимавший тогда пост госсекретаря Майкл Помпео «принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в связи с возможным закрытием отношения стран еще больше не испортятся.



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