США указали ключевое требование для вступления Сербии в ЕС

10.02.2021, 5:30, Новости дня

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«Взаимное признание» Сербии и самопровозглашенного Косово является ключевым шагом для вступления Сербии в ЕС, сообщил пресс-атташе американского посольства в Белграде Джеймс Хагенгрубер.

По его словам, как и при прежней администрации, Вашингтон поддерживает «главную внешнеполитическую цель Сербии по вступлению в ЕС». Пресс-атташе подчеркнул, что «нормализация отношений с Косово, с взаимным признанием в ее основании, давно определена как ключ к достижению этой цели», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Танюг».

Отмечается, что бывший глава американского государства Дональд Трамп «также весьма четко выражал эту политику». В частности, в 2019 году Трамп сообщил президенту Сербии Александру Вучичу о «непоколебимой поддержке» как «углубления регионального сотрудничества», так и «нормализации отношений с Косово».

Напомним, президент США Джозеф Байден призвал Сербию признать самопровозглашенную республику Косово. Свое обращение глава Белого дома направил сербскому лидеру Александру Вучичу в поздравительном письме по случаю Дня государственности Сербии.