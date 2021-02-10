 

Россия раскритиковала «демократичную» борьбу Латвии с детскими передачами

10.02.2021, 5:30, Новости дня
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Власти Латвии с маниакальным упорством «режут» неугодные телеканалы, заявило посольство России.

Отмечается, что национальный совет Латвии по электронным СМИ «усматривает серьезную «угрозу» даже в детских и юмористических передачах». Посольство указало, что «жители Латвии «демократично» лишатся еще 16 телевизионных программ, вещающих на русском языке». «Так и телевизор скоро будет не нужен», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Экс-министр образования и науки Латвии Вячеслав Домбровский тоже раскритиковал решение нацсовета, заявив, что ему «трудно поверить официальной версии», поскольку «слишком разные притягиваются причины», также «предварительно специально меняется законодательство, с очень явным прицелом». Он считает, что в демократических странах с уважением относятся к свободе слова, а подобные запреты недопустимы. 

Домбровский отметил, что «электорат правящих партий практически не смотрит российские каналы», а русскоязычными жителями «ни одна называющая себя «латышской» партия никогда серьезно не интересовалась». «Преследование российских телеканалов – часть когнитивного диссонанса. На государственном уровне», – сообщил он.

По словам экс-министра, в Латвии «поддерживается вера в то, что с демократией в стране все хорошо, и никакой политической дискриминации нет». Но «уже почти 30 лет этнический портрет депутата правящей коалиции неизменен – почти на 100% этнически латыш», хотя «40% населения – этнически нелатыши». Как отметил Домбровский, «согласно новой линии, русскоязычные Латвии – «путинисты», и виновато в этом «зомбирование» российским телевидением», поэтому «для спасения латвийских русских необходимо отключить российское телевидение».

Напомним, Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил с 10 февраля ретрансляцию 16 российских телеканалов на территории страны. 1 февраля кабельный оператор Латвии Tet прекратил ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала РФ в странах Балтии), «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».



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