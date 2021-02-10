Турция решила отправить своего первого космонавта на «Союзе»

10.02.2021, 4:32, Новости дня

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С большой долей вероятности первый турецкий космонавт отправится в космос на российском корабле «Союз», сообщил глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым.

«Вероятность того, что Турция использует «Союз» для отправки в космос турецкого космонавта, очень велика, так как это очень надежный космический корабль, мы в этом уже убедились. Он себя очень хорошо зарекомендовал в космосе. Так что вероятность этого очень высока, но нам нужно еще эту тему обсудить. Но, конечно, мы рассматриваем такую возможность», – передает его слова ТАСС.

Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что турецкий космонавт может быть отправлен на Международную космическую станцию в 2021-2023 годах.

Рогозин рассказал, что сам предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану подготовить турецкого космонавта к юбилею образования Республики.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Москва пригласила Турцию в космос.