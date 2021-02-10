 

Пушков оценил интриги республиканцев в Сенате США против Трампа

10.02.2021, 4:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Сената США о том, что процесс импичмента в отношении Дональда Трампа, который уже покинул президентский пост, является конституционным.

Пушков со ссылкой на новость газеты ВЗГЛЯД отметил в Telegram, что «пока импичмент Трампу не вырисовывается, хотя против него интригует антитрамповское крыло его собственной партии». Сенатор полагает, что «раскол и интриги среди республиканцев могут выбить у них из рук любые шансы на победу в 2024 году». По его мнению, в этом случае «они будут в бессилии смотреть, как в 2025-ом в Белый дом уже в качестве президента войдет Камала Харрис».

Напомним, американские сенаторы в ходе голосования признали конституционным процесс импичмента Трампа, хотя тот уже покинул президентский пост. С тем, что процедура импичмента в отношении экс-президента не противоречит конституции, согласились 56 сенаторов (включая шесть республиканцев), 44 были против. Однако для того, чтобы вынести импичмент, противникам Трампа понадобится 67 голосов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Компания Qualcomm приобрела стартап, созданный бывшими сотрудниками Apple

24.06 / Врио главы Коми выдвинул свою кандидату на пост главы региона

26.07 / Путин: ВМФ России скоро получит гиперзвуковое оружие

06.12 / Минобрнауки не стало отменять зимнюю сессию в российский вузах

24.09 / Украина и Словакия подписали соглашение, возобновляющее работу аэропорта “Ужгород”

26.11 / Россия направила в Донбасс 100-й гуманитарный конвой

02.07 / Мировые рынки: подъем на фоне успехов в работе над вакциной от COVID-19

08.08 / Гражданство за деньги — CNN рассказал, как сверхбогатые спасаются от пандемии

05.07 / Формула-2. Шварцман дебютировал в Австрии “бронзовой” гонкой

05.11 / Предсказано углубление кризиса между Тбилиси и Киевом из-за Саакашвили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска