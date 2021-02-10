Пушков оценил интриги республиканцев в Сенате США против Трампа

10.02.2021, 4:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Сената США о том, что процесс импичмента в отношении Дональда Трампа, который уже покинул президентский пост, является конституционным.

Пушков со ссылкой на новость газеты ВЗГЛЯД отметил в Telegram, что «пока импичмент Трампу не вырисовывается, хотя против него интригует антитрамповское крыло его собственной партии». Сенатор полагает, что «раскол и интриги среди республиканцев могут выбить у них из рук любые шансы на победу в 2024 году». По его мнению, в этом случае «они будут в бессилии смотреть, как в 2025-ом в Белый дом уже в качестве президента войдет Камала Харрис».

Напомним, американские сенаторы в ходе голосования признали конституционным процесс импичмента Трампа, хотя тот уже покинул президентский пост. С тем, что процедура импичмента в отношении экс-президента не противоречит конституции, согласились 56 сенаторов (включая шесть республиканцев), 44 были против. Однако для того, чтобы вынести импичмент, противникам Трампа понадобится 67 голосов.