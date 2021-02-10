В «Яндексе» начнет работать сервис безналичных расчетов Yandex Pay

10.02.2021, 4:10, Новости дня

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На веб-страницах российской поисковой системы «Яндекс» появится новый сервис для совершения безналичных денежных переводов. У него стандартное название – Yandex Pay.

По словам разработчиков, к своему аккаунту в данном сервисе можно будет привязывать банковские платежные карты и обеспечивать переводы самым простым из ныне существующих способов.

Напомним, что летом прошлого года Сбербанк выкупил у владельцев поисковика популярный в РФ внебанковский платежный сервис «Яндекс.Деньги». Похоже, что они тут же начали создавать ему замену. Еще раньше «Яндекс.Деньги» заинтересовали банк «Тинькофф», но стороны при обсуждении так и несостоявшегося договора не сошлись в цене. Речь шла о необходимости доплатить 200 млн долларов, сообщают СМИ.