Межпланетный зонд ОАЭ вышел на орбиту Марса

10.02.2021, 0:26, Новости дня

Исследовательский зонд Объединенных Арабских Эмиратов Al Amal, запущенный к Марсу 19 июля прошлого года, успешно вышел на орбиту Красной планеты. Об этом говорится на официальной странице миссии в Twitter.

The Historic Moment: Announcing the success of Mars Orbit Insertion!#ArabsToMars #HopeProbe pic.twitter.com/4N1uaHb0GS

— Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) February 9, 2021

Об успешном запуске также сообщил наследный принц и заместитель верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммад бен Заид бен Султан Аль Нахайян.

“Выход зонда Al Amal на орбиту Марса – важное достижение в истории нашей страны. Это достижение стало возможным благодаря пионерам из Эмиратов, чья работа будет вдохновлять будущих ученых и инженеров на многие поколения. Мы безмерно ими гордимся”, – написал он.

The entry of the Hope Probe into the orbit of Mars is a significant accomplishment in our nation’s history. This achievement was made possible by the Emirati pioneers whose work will inspire future scientists and engineers for generations. We are immensely proud of them.

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 9, 2021

Этот зонд был запущен при помощи ракеты-носителя H-IIA 20 июля 2020 года со стартовой площадки космического центра Танэгасима в Японии. Весь перелет от Земли до Марса занял около семи месяцев. 8 ноября 2020 года он совершил последний из трех маневров коррекции траектории и сегодня самостоятельно выполнил сложный маневр выхода на орбиту вокруг Марса.

Как говорится на официальном сайте миссии, этот зонд будет исследовать связь между современными погодными условиями на Марсе и его древним климатом и изучать причины, приведшие к потере атмосферы планеты, путем наблюдений за водородом и кислородом.

—