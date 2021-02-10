 

“Бл…дь, недавно президент Украины имел две судимости! Е…аные грязные рты, за своими жизнями смотрите!” Кива прокомментировал скандал со своей экс-секретаршей

10.02.2021, 0:26, Новости дня
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Член партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”, 23-летняя Карина Дячун, которая работала секретаршей нардепа от этой политсилы Ильи Кивы, в январе стала заместителем главы Полтавского районного совета. Об этом сообщало издание “Полтавщина”.

Зимой 2020 года она была признана виновной в краже смартфона iPhone 6 Plus стоимостью 4100 грн. Как пишет “Полтавщина”, инцидент произошел в магазине Та-Da в июле 2019 года. Девушка незаметно взяла телефон и, выключив, забрала себе. Однако когда включила его дома, на него позвонил знакомый из полиции и сказал, что телефон надо вернуть.

Все закончилось судом. Дячун полностью признала свою вину и раскаялась. Ей присудили штраф в размере 850 грн.

Протокол Ленинского райсуда Полтавы. Скриншот: poltava.to

В 2020 году Дячун решила баллотироваться на местных выборах. В заявке в ЦИК Украины она сообщила, что судимости у нее отсутствуют. Как объяснили изданию юристы, это было правомерно – после внесения изменений в УПК в 2020 году уголовные правонарушения делятся на уголовные проступки и преступления, и если человека осудили за уголовный проступок, после отбытия наказания он считается не имеющим судимости.

После выборов Дячун стала депутатом Полтавского районного совета и в январе 2021 года была избрана заместителем его главы. 

После того, как история Дячун получила резонанс в СМИ, Кива выразил поддержку своей бывшей секретарше в видеообращении, которое опубликовал в Facebook.

“Ну и что? Да, бл…дь, недавно президент Украины имел две судимости! Генеральный прокурор имел судимость! Руководители фракции имели судимости. Или вы никто в жизни не совершал ошибок?.. У меня как у руководителя к ней нареканий нет. Поэтому мной было ей предложено принять участие в выборах и стать депутатом районного совета. И я счастлив, что у девчонки все получается. Вот и все. А все вот эти кричащие е…аные грязные рты – за своими жизнями смотрите”, – заявил народный депутат.

https://www.facebook.com/kivailya/posts/1890956057729202

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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