 

Geely сократила комплектации кроссоверов Atlas и Emgrand X7 в России

09.02.2021, 22:42, Новости дня
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Новые кроссоверы Geely Atlas и Emgrand X7 остались в РФ лишь в единственной комплектации, предусматривающей механическую трансмиссию.

Вместе с тем предшествующие изменения по моделям произошли в конце 2020 года. Более того, производитель пока не ведет работу по расширению линейки комплектаций, только лишь ограничивая покупателей в выборе понравившейся версии. На данный момент исчезла возможность покупки кроссовера Geely Atlas с 2-литровым бензиновым мотором, а также с 2,4-литровым агрегатом и системой полного привода.

Что касается модели Geely Emgrand X7, то здесь сохранили 2-литровый агрегат, однако модель продается теперь исключительно с «автоматом». В упрощенной комплектации Geely Emgrand X7 с 1,8-литровым двигателем предлагается исключительно механическая коробка передач.



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