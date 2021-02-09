Раскрыты характеристики нового кроссовера Geely KX11

09.02.2021, 20:58, Новости дня

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В базе данных Минпромторга Китая сообщили некоторые подробности о новом неанонсированном кроссовере от компании Geely.

В частности, речь идет о модели, которая построена на архитектуре CMA. Данный автомобиль уже со стандартной комплектации оснащается крупными 18-дюймовыми дисками. Пока речь идет о последующем выходе паркетника Geely KX11 с пятиместным салоном, однако эксперты прогнозируют, что в последующий период автомобиль получит еще более просторную модификацию.

Под капотом кроссовера Geely KX11 установлен 2-литровый бензиновый агрегат, который в разных версиях выдает 218 и 238 л.с. мощности. Во всех версиях применили 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Презентация паркетника Geely KX11 состоится 19 апреля.