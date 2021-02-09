 

“Мишель Шмыгаль“, “Главное, не перепутать”. В соцсетях шутят над сходством премьера Украины и президента Евросовета

09.02.2021, 20:52, Новости дня
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 9 февраля разместил на своей странице в Facebook совместные снимки с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

На фото политики  запечатлены в деловых костюмах. При этом Мишель надел пиджак на черный гольф, а Шмыгаль предпочел более официальный стиль, выбрав для встречи белую рубашку и красный галстук.

Образы Шмыгаля и Мишеля, которые имели похожие прически, были примерно одного роста и телосложения, дополняли очки.

Во время встречи Мишель и Шмыгаль были в защитных масках, сняв их на время фотосессии.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/264443785122832

“В масках не отличишь”, – отреагировали на публикацию пользователи сети.

“Главное, не перепутать”, – прокомментировали внешнее сходство политиков подписчики.

“А где тут Шарль?” – интересуются фолловеры Шмыгаля.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян разместил на своей странице видео, на котором Шмыгаль с Мишелем запечатлены во время протокольной фотосессии на фоне флагов.

“Брат 2. Мишель Шмыгаль”, – подписал он ролик.

https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/videos/10158401992233439/

“Они сами ржут с этого”, – написали в комментариях к видео подписчики Омеляна.

“Шмыгаля клонировали”, – комментируют ролик фолооверы.

“Как перестать ржать?” – интересуется журналист Виталий Глагола.

Политики не прокомментировали внешнее сходство друг с другом. При этом Шмыгаль в  публикации на Facebook назвал Мишеля человеком, который близок ему по духу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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