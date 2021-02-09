В Томске разрабатывают новую систему досмотра в аэропортах

09.02.2021, 19:10, Новости дня

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Новую отечественную систему, предназначенную для организации досмотра в аэропортах, представили ученые из Томского госуниверситета. На кафедре радиофизики данного вуза создают антенную решетку, которая должна обеспечить бесконтактный досмотр багажа и грузов, попадающих на борт самолета.

Как пояснили на радиофизическом факультете Томского госуниверситета, для реализации данного проекта предоставлен президентский грант.

Скрытые предметы в багаже, а также на теле человека, можно будет легко выявить при помощи радиоволн. В результате уровень безопасности в аэропортах должен повыситься, а время, проводимое пассажирами на контроле, уменьшено. Похожие приборы можно будет использовать и в других сферах.