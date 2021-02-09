В Швейцарии разработали датчик отслеживания стресса

09.02.2021, 19:10, Новости дня

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Датчик уровня стресса, который в будущем можно будет устанавливать в умных часах, фитнес-браслетах и других электронных устройствах, разработали швейцарские ученые.

Данный продукт представили сотрудники Федеральной политехнической школы Лозанны. Они пояснили, что датчик, в основном, анализирует процесс потовыделения, по которому определяет, пребывает ли человек в состоянии стресса и какая степень серьезности проблемы.

По словам специалистов, находясь в постоянно негативной эмоциональной среде, человек не всегда даже сам понимает, что у него возникает новый стресс. Однако в таком состоянии происходит быстрое выгорание, утверждают ученые. Поэтому его нужно как можно быстрее диагностировать.