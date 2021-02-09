Новый внедорожник Mitsubishi Pajero Sport представят в РФ 2 марта

09.02.2021, 18:16, Новости дня

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Японский автогигант Mitsubishi намерен в скором времени представить обновленный кроссовер Eclipse Cross, а также новый внедорожник Pajero Sport.

В российском офисе компании анонсировали, что новую модель рассекретят 2 марта, тогда как первые экземпляры Pajero Sport появятся в свободной продаже уже в мае. Кроме того, инженеры постоянно совершенствуют свои автомобили, которые обладают более современными опциями. Среди новшеств внедорожника называют улучшенную приборную панель, а также стильные крылья и модернизированные задние фонари.

Также распознать обновленный внедорожник Pajero Sport станет возможным по форме капота и рельефному спойлеру. Предполагается, что под капотом новинки установлен 3-литровый бензиновый двигатель с мощностью 209 л.с. Остальные данные пока не указаны.