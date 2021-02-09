Российские партии обучат своих наблюдателей по программе ОП и НОМ

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09.02.2021, 18:14, Новости дня
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Политические партии, планирующие участвовать в думской кампании, видят в общественных наблюдателях реальный механизм защиты от фальсификаций. Их представители приняли участие в презентации программы обучения наблюдателей, представленной Общественной палатой и НОМ.

В рамках заседания координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием была представлена программа обучения наблюдателей, разработанная Общественной палатой совместно ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» и экспертным сообществом, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Председатель координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев напомнил, что политические партии активно сотрудничают с общественниками по вопросам организации контроля за выборами, и выразил надежду, что такое же активное участие они примут в обучающей программе по подготовке наблюдателей. «Приглашаю все партии направлять своих наблюдателей для обучения к нам. Мы готовы обучать не только общественных, но и партийных наблюдателей», – отметил он.

Обучение стартует с февраля, и программа уже сейчас находит большой отклик в регионах, добавила зампред Координационного совета, исполнительный директор ассоциации НОМ Алена Булгакова.

Председатель партии «Родина», депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев обратил внимание на необходимость не только фиксации, но и профилактики нарушений на выборах, предложив наделить наблюдателей соответствующими функциями. Он выразил опасение в связи с тем, что избирательная кампания будет проходить на фоне «попыток тотального нарушения законодательства» и провокаций и предложил создать «оперативный штаб по предотвращению провокаций на думских выборах».

При этом Журавлев отметил, что «Родина» поддерживает программу обучения наблюдателей и готова в ней участвовать, направив на обучение своих наблюдателей.

Заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал представленную программу «крайне полезной и необходимой», поскольку «наверняка в сентябре найдутся силы, которые будут пытаться поставить легитимность выборов под сомнение».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, представлявшая на заседании «Справедливую Россию», обозначила необходимость привлечь к участию в наблюдении за выборами не только людей старшего возраста, но и молодежь.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод сообщил, что в регионах активно создаются общественные штабы по наблюдению за выборами и на этих площадках будут работать различные политические силы «чтобы обеспечить максимальную гласность и чистоту процесса». 

«Мы должны задать для предстоящих выборов самые высокие стандарты качества, законности, легитимности и поставить заслон фальсификаторам, в том числе со стороны самой системы – местных бюрократов, которые захотят что-то улучшить, что-то приписать», – сообщил Брод.

О поддержке программы подготовки наблюдателей и намерении направить своих представителей для обучения сообщили Российский союз молодежи, партия «Зеленые», «Яблоко», ЛДПР, «Новые люди», «Коммунисты России», «Партия Роста» и Партия прямой демократии. При этом представители партий выступили с рядом предложений.



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