Космонавт выложил фото горящего грузовика «Прогресс»

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09.02.2021, 18:14, Новости дня
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Члены экипажа МКС засняли момент сгорания грузового корабля «Прогресс МС-15» в плотных слоях атмосферы, снимок опубликовал космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.

«Перед вами – уникальные кадры входа в атмосферу грузового корабля «Прогресс МС-15», который чуть больше 200 дней пробыл в составе российского сегмента Международной космической станции», – написал он в своем Instagram.

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Публикация от Sergey Kud-Sverchkov (@kudsverchkov)

 

Он также добавил, что несгораемые элементы конструкции были затоплены на «кладбище космических кораблей», которое находится в несудоходной части Тихого океана. Космонавт подчеркнул, что окружающей среде затопление «Прогресса» также не навредило, поскольку поверхности воды достигли лишь тугоплавкие элементы, большая часть сгорела в атмосфере.

Ранее сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс МС-15», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС) во вторник, сведен с орбиты и прекратил существование над Тихим океаном.

Корабли «Прогресс» используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также проводятся коррекции высоты орбиты МКС и ее увод от столкновения с космическим мусором. С 1978 года были запущены 167 «Прогрессов» различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.

Утром во вторник в Роскосмосе сообщили, что грузовой корабль «Прогресс МС-15» отстыковался от МКС и через три часа будет сведен с орбиты.



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