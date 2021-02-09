 

“Очень круто тонизирует”. Цимбалюк рассказал, сколько лет обливается холодной водой

09.02.2021, 18:10, Новости дня
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Украинский актер Тарас Цимбалюк в интервью, которое 9 февраля опубликовано на сайте “Телегид”, заявил, что в течение семи лет обливается холодной водой. 

“Рекомендую всем обливаться холодной водой! Делаю это уже в течение семи лет, это очень круто тонизирует, предлагаю делать это вместо того, чтобы выпить кофе”, – заявил он.

Тарас Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Он известен по ролям в фильме “Черный ворон”, сериалах “Крепостная” и “Поймать Кайдаша”.

Он также снимался в клипе российской группы “Ленинград”, премьера которого состоялась в декабре 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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