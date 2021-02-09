Кличко рассказал о меморандуме, который подписал с Кабмином. Тепло и горячая вода не будут дорожать до конца отопительного сезона

09.02.2021, 18:10, Новости дня

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Председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что рассчитывает на соблюдение правительством подписанного сегодня меморандума, сообщает сайт Киевской городской государственной администрации.

Правительство Украины, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и НАК “Нафтогаз України” вместе с представителями местной власти 9 февраля подписали документ, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду расти не будут.

“Правительство согласилось, что убытки коммунальных предприятий, полученные от государственного регулирования тарифов на тепло для населения в этом отопительном сезоне, будут компенсированы до 1 октября 2021 года. Минрегион, Минэнерго, НАК «Нафтогаз» и АГУ совместно определят финансовые источники для этой компенсации и разработают соответствующие законодательные инструменты”, – сказано в сообщении.

Кличко отметил, что это начало диалога с центральными органами власти.

“Подписание меморандума – это первый шаг в налаживании эффективного диалога между центральной властью и местным самоуправлением по вопросам централизованного теплоснабжения. Мы ожидаем, что правительство будет придерживаться всех договоренностей и не допустит кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов”, – отметил Кличко.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона. Кабмин ожидает, что Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, решит ограничить тарифы на распределение газа до 1,79 грн.

По словам временно исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, в феврале украинцы заплатят за использованный в январе газ по повышенным с нового года тарифам газоснабжающих компаний. Платежки за февраль со сниженной ценой газа 6,99 грн за 1 м³ следует ждать в марте.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа.

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