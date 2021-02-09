 

ОНФ анонсировал эфир «Вакцинация от COVID-19»

09.02.2021, 17:20, Новости дня
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Общественное движение Общероссийский народный фронт (ОНФ) сообщило, что во вторник в 18.00 (мск) состоится эфир «Вакцинация от COVID-19».

«Ведущие эфира: координатор проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать», председатель Совета матерей РФ Татьяна Буцкая, главный врач Городской поликлиники № 3, кандидат медицинских наук, депутат Московской городской Думы Елена Самышина», – говорится в сообщении ОНФ на странице «ВКонтакте».

Напомним, масштабная вакцинация проводится в РФ с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. В январе глава российского государства Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%.



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